Jovem morre durante tiroteio em Manguinhos, no Rio

Um confronto entre policiais e criminosos deixou um morto e quatro pessoas feridas em Manguinhos, na noite de ontem (4). Segundo a Polícia Militar, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade foi atacada por criminosos e houve intenso tiroteio. O policiamento foi reforçado na região.

Em nota, a polícia informou que um jovem foi ferido durante o confronto e, após o tiroteiro, foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. A PM não informou a idade nem o nome dele.

Um homem que teria participado do confronto contra os policiais foi atingido na cabeça e deu entrada na emergência do Hospital Salgado Filho, no Méier. PMs o reconheceram como um dos responsáveis pelo ataque à base da UPP. Segundo a Polícia Militar, há um mandado de prisão em aberto contra ele.

Três policiais militares se feriram no confronto. Eles foram atingidos por estilhaços e receberam atendimento médico no Hospital Geral de Bonsucesso e no Hospital Central da Polícia Militar. Os três foram liberados horas depois.

Fonte: Agência Brasil