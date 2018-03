Jovem instala câmera para descobrir quem está roubando sua coisas e se surpreende

Reprodução/Instagram Ladrãozíneo na tela!

Senthil Natha é de Chennai, na Índia, e estava sofrendo alguns furtos super misteriosos, em que alguns objetos desapareciam da parte da frente da sua casa, como tapes e até esfregões.

São coisas que você precisa em uma casa, porém o estudante não conseguia entender que tipo de ladrão roubava esse tipo de coisa, quase sem valor.

Reprodução Foco no meliante!

“Vivemos em um prédio, mas ocupamos uma parte do térreo para guardar coisas. Nós originalmente suspeitamos de um gato que algumas vezes dorme no portão. Mas como um gato poderia arrastar um tapete, por exemplo, pelas barras de ferro. TInha que ser outra coisa”, afirmou para o Bored Panda.

Eventualmente, ele instalou uma câmera de segurança para encontrar quem era o ladrão e acabou pegando o meliante no ato: apenas um cachorro! A descoberta acabou viralizando na internet.

