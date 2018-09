Jovem ganha lápide em cemitério em forma de iPhone

Uma mulher russa de 25 anos de idade foi enterrada abaixo de uma lápide representando seu iPhone favorito. As pessoas na cidade de Ufa, conhecida por ser rica em petróleo, ficaram surpresos ao ver a enorme lápide erguida sobre o túmulo de Rita Shameeva.

A lápide é feita de basalto preto e traz o símbolo da Apple no verso e uma foto de Shameeva na frente.

Foi erguida por seu pai, Rais Shameev, dois anos depois de sua morte, em janeiro de 2016, por uma causa desconhecida, segundo relatos.

Ele não comentou sobre o memorial incomum.

O monumento de um metro e meio de altura também tem um código QR na base.

O fabricante local de lápides Ilgam Galliulin negou que ele fosse responsável por seu design.

Veja fotos da homenagem incomum:

Fonte: Vírgula UOL