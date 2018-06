Jovem fica com lápis de maquiagem preso no olho em acidente de carro

Uma jovem de 20 e poucos anos, que não teve a identidade revelada, se envolveu em uma situação muito delicada em um acidente de carro em Bangkok, capital da Tailândia. Um lápis de maquiagem ficou preso em seu olho esquerdo após a batida.

Leia maisHomem com pênis gigante diz que tamanho destruiu carreira como …Vingança: mãe vai à escola de filha com saco de papel na …

Ela estava no banco de trás de um táxi aplicando maquiagem, quando o carro foi atingido por um pequeno caminhão. A jovem foi lançada para frente e bateu com o rosto no bando da frente, fazendo com o que o lápis entrasse no canto interno do olho.

Segundo o site Daily Mail, os médicos que a socorreram disseram nunca ter visto nada parecido. E, apesar da dor que o acidente causou, a visão da passageira vai ficar intacta porque o lápis não atingiu partes vitais do olho.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Acidente bizarro na Tailândia

Em acidente de táxi, jovem acaba com lápis de maquiagem preso no olho

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Ganhadora da loteria recebe prêmio com máscara de emoji

Peixe com cabeça de pombo

Jovem tatua olhos de azul

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Ganhadora da loteria recebe prêmio com máscara de emoji

Peixe com cabeça de pombo

Jovem tatua olhos de azul

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1282976’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL