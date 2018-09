Jovem é resgatado depois de ficar 49 dias sozinho e à deriva no Oceano Pacífico

Aldi Novel Adilang, de 19 anos, sobreviveu depois de ficar 49 dias à deriva no Oceano Pacífico. Ele trabalhava como pescador e, em um dia de muito vento, seu barco foi empurrado mais de 2,5 mil qiuilômetros mar adentro.

O filipino ficou sozinho em alto mar por sete semanas bebendo água salgada e comendo peixes que pegava com as mãos. Por causa de seu treinamento, ele conseguiu enviar um pedido de resgate de emergência para um tanque de guerra que sabia existir na região. Segundo o site Daily Mail, ele foi resgatado por um navio japonês e passa bem.

Fonte: Vírgula UOL