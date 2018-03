Jovem é detido ao desembarcar com 300 comprimidos de ecstasy na rodoviária de Cuiabá

Um jovem de 23 anos foi preso ao desembarcar na rodoviária de Cuiabá com 303 comprimidos de ecstasy. O flagrante foi realizado na manhã deste sábado (03), após os policiais da Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE), receber uma denúncia encaminhada do serviço 197, no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP).

O rapaz, H.A.S.J, 23 anos, foi autuado por tráfico de drogas. O delegado Marcelo Miranda Muniz disse que a denúncia chegou por volta das 07 horas e logo os policiais iniciaram levantamento para identificar a empresa de ônibus e assim permaneceram no terminal rodoviário aguardando até às 12h30, a chegada do ônibus,

De posse da identidade do traficante, os policiais procederam com a abordagem no momento que ele desceu do ônibus. Em revista, foram encontrados no bolso da calça do rapaz os comprimidos, além de notas de 100, 50, 20 e 1,00, totalizando R$ 291,00.

O delegado, Marcelo Muniz, disse que trabalho será aprofundado para identificar a origem da droga sintética e o destino que seria dado em Cuiabá.

“Estamos em constante trabalho, seja combatendo firmemente o tráfico doméstico bem como o interestadual”, completou o delegado Vitor Chab Domingues.