Jovem é assassinada e amigo é baleado no rosto

A Polícia Miliar de Primavera do Leste, 239 km de Cuiabá, registrou o assassinato de uma jovem de 22 anos neste domingo (12). De acordo com a PM, Aline Cosmo da Silva (foto) foi encontrada caída ao lado do carro do amigo dela, Flávio Ferreira da Silva, de 34 anos. O amigo de Aline estava dentro do carro ferido com um tiro no rosto. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internado em estado grave.