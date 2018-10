Jovem de 21 anos apanha em público por ter “proximidade” com namorado na Indonésia

Uma jovem de 21 anos apanhou em praça pública, na Indonésia, por ter “proximidade” com o namorado. Assim como a namorada, o jovem também foi castigado dezenas de vezes com golpes de bambu nas costas. A diferença é que ele se manteve de pé, enquanto a mulher teve que se ajoelhar em público.

O episódio aconteceu na cidade de Banda Aceh, onde a lei islâmica tem forte presença. Na região, este tipo de punição é comum para casos de apostas, ingerir álcool, ter relações homossexuais e fora ou antes do casamento. O castigo pode chegar a até 200 golpes.

Segundo o site Daily Mail, mais de 90% das 255 milhões de pessoas que se descrevem como muçulmanos na Indonésia praticam uma forma mais moderada da religião.

Fonte: Vírgula UOL