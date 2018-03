Jovem de 15 anos faz festa com o tema relacionado a escravidão e revolta a web

Reprodução Festa de 15 anos com tema relacionada com a escravidão

Na manhã desta quinta-feira (15), duas fotos de um ensaio fotográfico feito para uma festa de 15 anos com o tema “Imperial Garden”, viralizaram na web. Nas imagens, uma jovem branca é servida por pessoas atuando como escravos. O caso aconteceu em Belém, no Pará.

O perfil que compartilhou as imagens foi a empresa que fazia o cerimonial do evento, Cerimonial Lorena Machado.

No Facebook, uma jovem compartilhou as fotos. “Foi feita uma festa de 15 anos com um tema relacionado a escravidão. Está no Instagram e eu estou completamente assustada. O rosto da menina foi cortado por ser menor de idade e esse é o perfil da cerimonialista.

Sem palavras, completamente”, afirmou.

Ainda hoje, a cerimonialista Lorena Machado publicou uma nota de esclarecimento.”Diante dos ocorridos, com total humildade, estamos vindo a público nos retratar e pedir PERDÃO”, escreveu.

Confira a nota completa:

Na data de ontem, 14.03.2018, o Cerimonial Lorena Machado acompanhado de seus parceiros de trabalho participaram de um ensaio fotográfico de um aniversário de 15 anos, cujo tema é Imperial Garden.

Após o término do ensaio e publicação de trechos dele, presenciamos a veiculação dessas imagens como uma reprodução do período escravocrata e forma de racismo.

Diante dos ocorridos, com total humildade, estamos vindo a público nos retratar e pedir PERDÃO.

Jamais foi nossa intenção fazer qualquer retratação que levasse a entender que a escravidão foi algo bom em nossa história. Tínhamos a única intenção de retratar o período histórico do Império que, infelizmente, tinha escravidão.

Mas, graças a outros olhares, percebemos que fomos infelizes nessa reprodução. Erramos, sim! E admitimos nosso erro. Como todo ser humano, estamos passíveis de erros e acertos. Desta vez erramos, e feio!

Pedimos perdão a todos os negros, negras, descendentes, pardos e pardas e a qualquer pessoa que tenha se sentido atingida por nossa publicação.

Não foi nossa intenção agredi-los ou ofendê-los, mas admitimos que fizemos. E viemos humildemente pedir o perdão de vocês.

Agradecemos os comentários feitos para que pudéssemos identificar e entender onde erramos, foi essencial para que crescêssemos.

No mais, pedimos perdão novamente e o Cerimonial Lorena Machado estará sempre aberto a críticas e elogios, pois eles que nos fazem crescer e amadurecer como seres humanos e profissionais.

Fonte: Vírgula UOL