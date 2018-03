Jovem acorda de um cochilo e se surpreende com dinheiro deixado por estranho

Reprodução Ella e o dinheiro deixado

Ella Johannessen, 23 anos, estava indo de trem de Londres para a cidade de Leeds, quando seu telefone tocou. Era sua mãe e as duas começarama conversar sobre os problemas financeiros em que Ella se escontrava.

A jovem teve que largar o emprego para se dedicar integralmente aos estudos no último ano de faculdade. Ella disse para mãe que estava tentand localizar 35 libras que deviam ter entrado na sua conta. Após a conversa tensa, ela adormeceu.

Quando acordou, encontrou 100 libras em seu colo. Um estranho havia ouvido a conversa de Ella com a mãe e se comoveu com sua situação. A estudante chorou ao encontrar o guardanapo e aquelas 100 libras iriam evitar que sua conta fosse encerrada.

“Depois de uns terríveis 18 meses em que perdi meu pai e meus avós, isso me mostrou que há bondade e boas pessoas no mundo”, disse.

