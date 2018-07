Jornalista paulista morre em acidente em parque aquático do Ceará

O jornalista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, da Rádio Nova Brasil FM, de Sorocaba, morreu na tarde de ontem (16) em acidente com brinquedo do parque aquático no Beach Park, na região de Fortaleza, no Ceará.

Ele apresentava o programa Nova Manhã, que ia ao ar das 6h às 8h. O jornalista aproveitava as férias com a família no Nordeste. Ricardo deixa esposa e uma filha.

Em nota, o parque informou que não vai funcionar hoje (17) em respeito ao luto dos parentes de Ricardo. A atração Vainkará, que provocou o acidente, vai reabrir apenas depois da apuração pericial. Segundo o parque aquático, autoridades competentes vão investigar as causas do acidente.

O parque informou que a sua equipe de segurança aquática fez o atendimento de forma imediata. “O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família”, diz a nota.

“O Beach Park reforça seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros diariamente”, informou.

Fonte: Agência Brasil