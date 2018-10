Jornalista Gil Gomes morre aos 78 anos em São Paulo

O jornalista e radialista Cândido Gil Gomes Júnior, conhecido como Gil Gomes, morreu na madrugada de (16) em São Paulo, aos 78 anos. Ele sofria há mais anos de Mal de Parkinson.

Gil Gomes deixa quatro filhos e nove netos. Ele será enterrado à tarde, no Cemitério Memorial Vertical de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Famoso na crônica policial, Gil Gomes começou sua carreira aos 18 anos como locutor esportivo. Nos anos 90, fez parte da equipe do jornal popular “Aqui Agora”, no SBT, reforçando sua imagem de repórter policial com a entonação marcante de suspense em suas reportagens.

Ficou afastado da TV após a doença diagnosticada em 2005, tendo como última participação em um programa de TV feito por uma rede de farmácias em 2016.

Fonte: Agência Brasil