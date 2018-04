‘Jonny Greenwood, do Radiohead, faz mágica quando compõe’, diz Shye, do Junun

(Foto: divulgação) Shye Ben Tzur e Jonny Greenwood, do Junun

Nesta sexta, 20, o Radiohead aterrissa no Rio de Janeiro para encabeçar o Soundhearts Festival, na Jeunesse Arena. No domingo, 22, o evento segue para o Allianz Parque, em São Paulo. Nas duas datas, junto da banda de Thom Yorke tocam também o produtor americano Flying Lotus, os brasileiros Aldo The Band e Junun, projeto do compositor e poeta israelense Shye Ben Tzur com o guitarrista Jonny Greenwood e o grupo Rajasthan Express.

Shye conversou com o Virgula e tentou explicar como o Junun funciona ao vivo: “Posso dizer que é uma música cheio de ritmos e definitivamente corresponde ao som que é feito no norte da Índia. É uma mistura de folk e jazz com a cultura indiana. Também há guitarras e sopros que nos envolvem no palco e a quem está assistindo”.

Para quem não está habituado, Junum compõe música instrumental cantada nas línguas hebraica, urdu e hindi, gênero conhecido como Qawwalis, que é o som popular do Sul da Ásia. Porém, o grupo não é totalmente desconhecido aos brasileiros e apresenta um rosto bastante familiar na formação: Jonny Greenwood, guitarrista do Radiohead, que se encantou com o trabalho que Shye fazia anteriormente e o procurou para formar o projeto. O álbum homônimo de estreia saiu em 2015.

“Jonny é um cara incrivelmente quieto e ao mesmo tempo muito inspirador”, conta Shye sobre o parceiro musical, e continua: “Artisticamente é uma das pessoas mais curiosas que conheço. Ele vê a música de um jeito único e está sempre tentando ultrapassar os seus limites, e isso o leva além. Toda vez que ele que compõe algo, é como mágica”.

Em turnê com o Radiohead pela América do Sul, Shye se diz agradecido pelo Junun estar ao lado de umas das bandas mais respeitadas do mundo: “É fantástico estar na estrada com o Radiohead, porque muitas pessoas vão para assisti-los-los e acabam nos vendo também. Além de eu gostar muito, mas muito deles, pois o show é lindo e em cada apresentação me faz sentir emoções diferentes. Sempre faço questão de assisti-los”.

Mas será que os fãs de Radiohead entenderão a proposta do Junun? “Eu espero que os brasileiros estejam prontos e com a mente aberta – e sei que vão estar – para descobrirem um novo som e gostarem do Junun”, diz o músico.“Não sei exatamente em qual ponto o Junun e o Radiohead possam se parecer musicalmente, pois são bem diferentes, mas curiosamente tem atraído o mesmo público”.

Antes de finalizar, Shye revela – com certa vergonha – que a cultura brasileira é um campo completamente desconhecido para ele. “Vou ser honesto. Eu não conheço quase nada da música brasileira. Mas, estou muito curioso para saber mais sobre. Me sinto muito sortudo em poder ir até o seu país para tocar e sempre que vou a novos lugares procuro absorver a energia e cultura local para a minha arte”. Finaliza ele: “Sei que a música brasileira é muito rica e estarei em um bom lugar”.

SERVIÇO:

Soundhearts Festival no Rio de Janeiro

Data: 20 de abril

Local: Jeunesse Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)

Início dos shows: 19h30 – Radiohead às 22h

Abertura dos Portões: 18h

Classificação: Pista: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/ responsáveis legais.

Lounge: 18 anos. Proibida entrada de menores de 18 anos.

Ingressos: www.livepass.com.br/event/soundhearts-festival

Soundhearts Festival em São Paulo

Data: 22 de abril

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP)

Início dos shows: 16h30 – Radiohead às 20h

Abertura dos Portões: 13h30

Classificação: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/ responsáveis legais.

Ingressos: www.livepass.com.br/event/soundhearts-festival

