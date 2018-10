Jonathan Wilson: guitarrista do Roger Waters fala de carreira solo e shows polêmicos

(Foto: Shelby Duncan/ divulgação) Jonathan Wilson

Se você olhar para o lado direito do palco nos shows em que Roger Waters está realizando no Brasil, verá um guitarrista alto, de cabelos compridos e muito parecido com David Gilmour, ex-parceiro de Waters no Pink Floyd. A figura que tem chamado a atenção do público é o multi-instrumentista e produtor californiano Jonathan Wilson, de 43 anos.

“Me sinto elogiado quando os fãs dizem que me pareço com David Gilmour quando jovem, pois ele é um grande músico que sempre me inspirou, assim como Roger”, diz Jonathan em entrevista ao Virgula. “Quando estou no palco, Roger me dá total liberdade para ser quem sou e não uma cópia de alguém do passado. Eu tento fazer um bom trabalho e trazer algo de especial para os shows. A banda atual também é bastante moderna e dá uma nova roupagem aos clássicos que tocamos”, complementa.

Pela 1ª vez no Brasil, Jonathan se mostra encantado com o país e principalmente com o público: “É o mais alto que eu já ouvi. E tem sido os melhores shows que já fiz”. O músico também se encontra no meio de uma situação polêmica que envolve o nosso momento político. Nos shows, Roger Waters exibe uma lista de neofascistas pelo mundo que inclui o nome do candidato Jair Bolsonaro (PSL). A hashtag de protesto ‘Ele não’ também foi usada e dividiu o público, gerando vaias ao astro nos shows de São Paulo.

“O que está acontecendo no Brasil é similar ao que acontece no meu país, nos EUA”, explica Jonathan, e continua: “Faz parte dos shows de Roger esse posicionamento político dele. Então, nós já esperávamos que isso pudesse desagradar uma parte das pessoas no Brasil. Basicamente, em tudo há sempre dois lados da moeda e não dá para agradar a todos, principalmente quando você escolhe um lado e existe uma tensão política no ar”.

Capa lindona de Rare Byrds

Carreira solo

Embora Jonathan seja novidade para os fãs brasileiros de Roger Waters, o músico está na estrada há anos e possui uma carreira musical interessante a explorar: foi produtor dos aclamados álbuns de Father John Misty e já colaborou em músicas de Erykah Badu, Elvis Costello, Chris Robbinson (ex-Black Crowes), Bonnie Prince Billy e do próprio Roger Waters.

Em 2018, lançou o seu terceiro álbum solo, Rare Byrds, que une influências de Pink Floyd com Tame Impala em uma linda viagem que culmina no encontro do rock e pop com a psicodelia. “Procurei buscar novos caminhos neste disco. Fiz uma combinação de sons e coisas que eu amo muito dos anos setenta, oitenta e noventa’, define ele.“Como cantor e compositor, falo de assuntos pessoais nas músicas e sempre procuro passar uma mensagem positiva para as pessoas”.

Melhores amigos

Jonathan também é muito bem relacionando. Father John Misty, já citado acima, e Lana Del Rey participam de músicas de Rare Byrds.“Os dois são meus melhores amigos e passo muito tempo com eles. Lana, por exemplo, participou de vários processos do meu álbum. Ela é parte do trabalho e me ajudou em alguns arranjos, além de cantar na música ‘Living With Myself’”, conta.

“Já com Father John Misty existe uma incrível conexão entre nós, pois produzi alguns de seus álbuns. Então, um dia ele veio ao estúdio quando eu estava gravando e colocou a sua linda voz em ’49 Hairflips’. Foi uma grande contribuição”, finaliza Jonathan.

Após ter se apresentado em São Paulo, Brasília, Salvador e Belo Horizonte, Roger Waters continua em turnê pelo Brasil. Nesta quarta, 24, toca no Rio de Janeiro. No sábado, 27, em Curitiba e terça, 30, em Porto Alegre.

Shows mais esperados de 2018:

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

