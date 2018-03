Jojo Todynho realiza sonho e põe seios na cara de Amaury Jr.

Reprodução Jojo Todynho agarrou Amaury

Jojo Todynho participou do programa de Amaury Jr. na madrugada do último domingo (25) e fez uma brincadeira inusitada com o apresentador.

A funkeira chamou Amaury de “gostoso” e, logo depois, disse: “Sempre tive essa vontade!”. Em seguida, agarrou o apresentador e colocou o rosto dele em seus seios.

Reprodução Jojo Todynho e Amaury

Os convidados ficaram surpresos com a atitude de Jojo, mas Amaury entrou no clima e se divertiu. “É gostoso, viu”, disse ele. Jojo afirmou que sempre foi seu sonho fazer isso.

Fonte: Vírgula UOL