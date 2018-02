Jojo Todynho posta foto com ‘body do funk’ e ganha elogios no Instagram

Instagram Foto no Instagram ganhou quase 1 mil comentários em três horas

Jojo Todynho chegou ao mundo da fama pelas mãos de Anitta e desde então provou que não veio para fazer pouco. Jojo é um “tiro” nas redes sociais, faz shows pelo Brasil inteiro e já é queridinha de funkeiros. Na manhã desta sexta-feira (16), Jojo compartilhou uma voto vestindo body e meia-calça. A peça é bordada com corações e a palavra “funk” na região dos glúteos.

“Que bundão”. “Muito maravilhosa!” “Esse look ficou show.” “Como eu amo essa mulher”, estão entre os quase 1 mil comentários feitos por fãs. Jojo Todynho tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram. A funkeira posta vídeos engraçados e mensagens de “gente como a gente” aos seguidores. Em entrevistas, Jojo já afirmou que gosta de ser ela mesma e manter os pés no chão.

Jojo Todynho

Jojo Todynho

Créditos: Rafael Pavaroti/Reprodução/Vogue

Jojo Todynho

Créditos: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Créditos: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Créditos: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Créditos: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Créditos: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL