Johnny Depp teria perdido peso para interpretar doente terminal em filme, diz jornal

Johnny Depp apareceu super magro recentemente e assustou os fãs, que ficaram preocupados com a sua doença. Porém, segundo o Daily Mail, a perda de peso e o físico frágil do ator seria por motivo profissional.

Depp está fazendo uma dieta rígida para interpretar um paciente terminal de câncer no drama ‘Richard Says Goodbye’.

“Ele está bem, a perda de peso foi proposital e o filme já está em andamento, ele não está doente”, disse uma fonte próxima ao ator.

O filme está sendo gravado no Canadá e tem no elenco as atrizes Zoey Duetch e Rosemarie DeWitt. A direção é de Wayne Roberts.

Fonte: Vírgula UOL