Johnny Depp posta foto magro e careca, fãs questionam saúde do ator

Fotos tiradas na Rússia chamaram a atenção de fã

Fotos de Johnny Depp publicadas nas redes sociais neste fim de semana deixaram fãs preocupados com o estado de saúde do ator. Depp fez performance com sua banda na Rússia e tirou fotos com fãs em St. Petersburg. Nas imagens, o ator aparece magro, careca e abatido. As informações foram divulgadas pelo site The Indian Express.

Leia maisJ.K. Rowling publica textão para falar sobre Johnny Depp em …Stone Temple Pilots retorna aos palcos com participação de Johnny …

“Espero que ele esteja bem, é uma inspiraçãO”, comentou um seguidor do ator no Instagram. “Por que ele está tão magro? Espero que esteja bem”, escreveu outro. Depp está se preparando para estrear um filme em que interpreta um professor e sua batalha contra uma doença grave.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Com os melhores

Selfie com Paul McCartney e Patti Smith pode? Claro!

Créditos: Reprodução/Instagram

Olha essa turma!

Com Tom Morello (ex-Rage Against The Machine e Audioslave) e ex-integrantes do Guns N’Roses

Créditos: Reprodução/Instagram

Ensaio de peso

Com Tom Morello (ex-Rage Against The Machine e Audioslave) e Joe Perry (Aerosmith)

Créditos: Reprodução/Instagram

Action!

No palco com o Hollywood Vampires

Créditos: Reprodução/Instagram

Só vejo lendas

Com integrantes do Black Sabbath, Aerosmith e Alice Cooper

Créditos: Reprodução/Instagram

No camarim

Rolando uma jam com os Mumford & Sons

Créditos: Reprodução/Instagram

Photobomb

Depp posando pra foto e Marilyn Manson ali embaixo

Créditos: Reprodução/Instagram

Rock And Roll All Nite

Cantando com Gene Simmons, do Kiss

Créditos: Reprodução

Action

No palco com o Hollywood Vampires

Créditos: Reprodução

Os bróders

Posando com o amigo Manson

Créditos: Reprodução

Johnny também é grunge

Participando do show do Pearl Jam

Créditos: Reprodução/Facebook

Action

Com Alice Cooper no palco

Créditos: Reprodução

Camarim animado

Até o Slash (ex-Guns n’Roses) quis entrar pra turma

Créditos: Reprodução

Dando um rolê estranho

Johnny e Manson são tipo inseparáveis

Créditos: Reprodução

Que encontro!

Nos anos 90, com Anthony Kieds, do Red Hot, e Bowie.

Créditos: Reprodução

Action

Com Alice Cooper, se preparando para tocar no Rock in Rio com o Hollywood Vampires

Créditos: Reprodução

Jantar das estrelas

Com Dave Grohl e Paul Stanley, do KISS

Créditos: Reprodução/Facebook

Action

Johnny Depp e Manson são amigos

Créditos: Reprodução

Johnny também é punk

Dando um abraço em Iggy Pop

Créditos: Divulgação

Só os fritados

No palco com Ninja (Die Antwoord) e Marilyn Manson

Créditos: Reprodução/Vídeo

Com os melhores

Selfie com Paul McCartney e Patti Smith pode? Claro!

Créditos: Reprodução/Instagram

Olha essa turma!

Com Tom Morello (ex-Rage Against The Machine e Audioslave) e ex-integrantes do Guns N’Roses

Créditos: Reprodução/Instagram

Ensaio de peso

Com Tom Morello (ex-Rage Against The Machine e Audioslave) e Joe Perry (Aerosmith)

Créditos: Reprodução/Instagram

Action!

No palco com o Hollywood Vampires

Créditos: Reprodução/Instagram

Só vejo lendas

Com integrantes do Black Sabbath, Aerosmith e Alice Cooper

Créditos: Reprodução/Instagram

No camarim

Rolando uma jam com os Mumford & Sons

Créditos: Reprodução/Instagram

Photobomb

Depp posando pra foto e Marilyn Manson ali embaixo

Créditos: Reprodução/Instagram

Rock And Roll All Nite

Cantando com Gene Simmons, do Kiss

Créditos: Reprodução

Action

No palco com o Hollywood Vampires

Créditos: Reprodução

Os bróders

Posando com o amigo Manson

Créditos: Reprodução

Johnny também é grunge

Participando do show do Pearl Jam

Créditos: Reprodução/Facebook

Action

Com Alice Cooper no palco

Créditos: Reprodução

Camarim animado

Até o Slash (ex-Guns n’Roses) quis entrar pra turma

Créditos: Reprodução

Dando um rolê estranho

Johnny e Manson são tipo inseparáveis

Créditos: Reprodução

Que encontro!

Nos anos 90, com Anthony Kieds, do Red Hot, e Bowie.

Créditos: Reprodução

Action

Com Alice Cooper, se preparando para tocar no Rock in Rio com o Hollywood Vampires

Créditos: Reprodução

Jantar das estrelas

Com Dave Grohl e Paul Stanley, do KISS

Créditos: Reprodução/Facebook

Action

Johnny Depp e Manson são amigos

Créditos: Reprodução

Johnny também é punk

Dando um abraço em Iggy Pop

Créditos: Divulgação

Só os fritados

No palco com Ninja (Die Antwoord) e Marilyn Manson

Créditos: Reprodução/Vídeo

Mais galerias

Harry Styles em São Paulo

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Harry Styles em São Paulo

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1019426’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL