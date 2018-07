Johnny Depp é processado por agredir produtor em set de novo filme

O ator Johnny Depp está sendo processado por ter agredido um produtor durante as filmagens do longa ‘City of Lies’, no ano passado.

Gregg Brooks disse ter levado dois socos nas costelas após ter avisado o ator de que as gravações seriam suspensas por um dia. “Quem você pensa que é? Você não pode me dizer o que fazer”, teria dito Johnny Depp antes de agredir o companheiro de trabalho. O ator, na ocasião, foi retirado do set por seguranças.

Brad Furman, diretor do filme que será lançado em setembro, saiu em defesa do ator. “Johnny Depp é um profissional, colaborador e ajuda outros artistas. Gravações são estressantes e algumas reações podem ser exageradas. As pessoas amam histórias e esta não é uma”, disse ao site Insider.

Fonte: Vírgula UOL