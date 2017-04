John Mayer libera álbum ‘The Search for Everything’ completo; vem ouvir

John Mayer divulgou nesta sexta-feira (14) o álbum The Search for Everything completo em todas as plataformas. Antes, ele já havia divulgado oito músicas do mais recente trabalho.

Agora, divulgou as quatro músicas que faltavam para o álbum de 12 faixas. São elas: Rosie, In the Blood, Never on the Day You Leave e The Search for Everything, que dá nome ao disco.

Escute o álbum completo aqui:

Fonte: Vírgula UOL