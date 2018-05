Jogos da Seleção Brasileira na Copa serão exibidos nos cinemas

(Foto: reprodução/ Instagram Neymar)

Quem é que nunca quis gritar ‘gol’ ou ‘vai Brasil’ bem alto no cinema? Agora será possível, pois as redes Cinemark e Kinoplex exibirão os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018 e mais a final do mundial em suas unidades de cinemas por todo o Brasil.

“Estamos muito felizes em oferecer essa experiência incrível que é poder assistir aos jogos da Copa do Mundo em uma sala de cinema com uma tela gigante. Ambiente familiar, alta tecnologia de som e de imagem são alguns diferenciais vivenciados por quem quiser torcer pela nossa seleção”, comenta Bettina Boklis, diretora de marketing da rede Cinemark.

Patricia Cotta, gerente de marketing do Kinoplex diz: “Estamos sempre buscando novos conteúdos para nosso público e os jogos da Copa não poderiam ficar de fora da programação. Assistir ao Brasil jogar numa tela gigante, com toda a tecnologia do cinema é uma experiência única”.

A pré-venda dos ingressos para os jogos da 1ª fase da Copa e para a grande final já estão à venda nos sites de cada rede e nas bilheterias dos cinemas.

Partiu torcer em tela grande?

Fonte: Vírgula UOL