Jogo da Croácia e Dinamarca vai para a prorrogação

As seleções da Croácia e Dinamarca jogam neste momento na prorrogação para saber quem passa para as quartas de final. No tempo normal, as duas equipes ficaram empatadas em 1 a 1.

A Croácia e Dinamarca iniciaram a partida no Estádio Nizhny Novgorod, em Oblast, procurando o gol. Eles aconteceram logo nos primeiros minutos. A seleção da Dinamarca marcou com um minuto de jogo, com Jorgensen. Dois minutos depois, Mandzukica empatava para a Croácia, deixando o placar em 1 a 1.

Após os gols, as duas seleções mantiveram a postura ofensiva. Os dinamarqueses trabalhavam a bola em jogadas aérea croata para aproveitar a alta estatura de seus atacantes. A Croácia tocava mais a bola, buscando infiltrações pelos lados e meio do campo, com destaque para Modric. O jogador croata explorava jogadas próxima a área da Dinamarca.

O jogo permaneceu nesse ritmo na maior parte do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Eriksen surpreendeu o goleiro croata, com um chute forte de fora da área: a bola quase entrou no ângulo direito do gol de Subasic. Cinco minutos depois o juiz argentino Néstor Pistana apitou o fim do jogo mo primeiro tempo.

Segundo tempo

Ao contrário do início do primeiro tempo, quando as duas seleções partiram para o ataque e com cinco minutos, o placar já estavam em 1 a 1. O segundo tempo começou com as duas equipes mais precavidas, com jogadas sendo feitas pela região do meio de campo. O craque Modric, camisa dez da Croácia, assim que pegava na bola recebia a marcação de dois dinamarqueses.

Por sua vez, Eriksen, o melhor jogador da Dinamarca, trabalhava a bola mais pelos lados do campo, buscando sempre as penetrações dos atacantes entre a defesa croata. Foi o que aconteceu aos dez minutos, quando Poulsen em boa jogada pela direita, cruzou rasteiro para a área, a zaga da Croácia consegue desviar, mas, no rebote, Braithwaite quase vira o jogo em favor da Dinamarca.

A partir dos 19 minutos, a Croácia adiantou mais as suas linhas e passou a dominar o jogo. Os atacantes croatas passaram a entrar perigosamente pelos lados da área da Dinamarca, mas esbarravam no forte esquema defensivo dinamarquês. Modric, o articulador croata, permanecia sem poder desenvolver seu jogo, pois tinha sempre dois jogadores da Dinamarca na marcação.

A Dinamarca fez sua primeira alteração aos 20 minutos. O treinador Aage Hareide tirou atacante Cornelius e colocou o também atacante Jorgensen. A mudança melhorou a postura ofensiva dinamarquesa, que passou a rondar mais o gol croata. Mas em dois lances de contra-ataque, quase a seleção da Croácia quase faz o seu gol. Em um deles, Modric chutou forte pela linha de fundo.

A partir dos 40 minutos, a Croácia passou a pressionar a defesa da Dinamarca, que se defendia com quase todos os jogadores dentro da área. Os dinamarqueses procuravam as jogadas de contra-ataque. O jogo ficou veloz e os dois times passaram a buscar o gol, mas esbarravam sempre na boa postura defensiva das duas seleções. Aos 48 minutos, o argentino Néstor Pistana apitou o fim do jogo no tempo normal, que foi para a prorrogação de 30 minutos a fim de decidir quem passa para as quartas de final.

Fonte: Agência Brasil