Jogador de hockey é ameaçado de morte por caçar urso pardo e postar foto

O jogador aposentado de hockey profissional Tim Brent, de 34 anos, postou uma foto na internet se gabando de ter caçado e matado um urso pardo, em Yukon, no Canadá.

Leia mais

Tim, que era jogador do time Toronto Maple Leafs, descreveu o momento da caça em sua página do Twitter: “ele não se virou quando nos viu. Pelo contrário, foi fácil dizer a este urso que nós estávamos caçando e ele não teve medo de nada”.

Após a foto, Tim foi muito criticado na internet e recebeu ameaças de morte. “Que incrível. Espero que um dia você esteja andando na sua rua, cuidando da sua própria vida e um sociopata venha e faça o mesmo com você” e “eu queria que este urso tivesse te devorado” foram alguns dos comentários deixados no Twitter.

Tim, que defende que alguns animais da região sejam mortos para manter o equilíbrio ambiental local, se irritou com as críticas e tentou em vão se defender dizendo: “isto é o que nós, caçadores e conservacionistas, recebemos”.

Fonte: Vírgula UOL