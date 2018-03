Jogador belga, Marouane Fellaini, posa com cabelo ao estilo Mickey Mouse

(Foto: David Hughes/Reprodução GQ)

Leia maisLuan Santana recebe críticas por corte de cabelo: “Vai cortar …Senadora russa vira meme por causa de corte de cabelo …

O meio-campista Marouane Fellaini, do Manchester United, criou um novo jeito de prender o seu cabelo crespo. Ele pegou a cabeleira ao estilo black power e fez duas bolas, uma de cada lado da cabeça, lembrando o visual do personagem Mickey Mouse, da Disney.

Para a revista GQ Style, onde posou com o cabelo a lá Mickey, o jogador belga falou de suas expectativas para a Copa do Mundo de 2018, e também sobre a sua fama de ser um jogador agressivo: “Eu não sou. Eu apenas tento jogar o meu jogo, procuro dar o meu melhor para recuperar a bola rapidamente. Esse é o meu trabalho”.

Para a publicação, Fellaini apareceu com mais dois tipos de penteados. Confira:

A cabeleira de Marouane Fellaini

1 de 4

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Marouane Fellaini

Créditos: David Hughes/Reprodução GQ

Marouane Fellaini

Créditos: David Hughes/Reprodução GQ

Marouane Fellaini

Créditos: David Hughes/Reprodução GQ

Marouane Fellaini

Créditos: David Hughes/Reprodução GQ

Mais galerias

Comportamento

Como foi o primeiro casamento gay do Copacaba Palace

Comportamento

Cortina permite usar smartphones e tablets no banho

Comportamento

Estupro: penas brutais para o crime em 10 países

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL