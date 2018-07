Joelma conta que tem cinco casas e com o que mais gasta dinheiro: “Acho que com botas”

Matheus Mazzafera e Joelma

Matheus Mazzafera recebeu Joelma no quadro 15 Curiosidade, famoso em seu canal de Youtube. Durante a conversa, a cantora revelou que tem cinco casas.

Joelma disse que elas ficam nos municípios de Almeirim e Belém, no Pará, em Goiânia, em Goiás, na cidade de São Paulo e em Recife, no Alagoas. Questionada sobre com o que mais gasta dinheiro, respondeu: “Acho que com botas”.

A cantora também falou sobre sua relação com os gays. A pergunta surpreendeu porque a ex-vocalista da banda Calypso já deu declarações polêmicas sobre a comunidade LGBTQ+, dizendo que “gays seriam como drogados em recuperação” .

“Amo de paixão. Tenho muitos amigos, fãs, pessoas que admiro. Até mesmo na religião. As pessoas acham que por eu ser evangélica, tem que ter essa rivalidade. E pelo contrário. Como cristã, tenho que amar, respeitar e não julgar”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL