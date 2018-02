Joaquim Lopes diz ter tido tumores por conta do bullying que sofria “por ser gordo”

Reprodução Joaquim Lopes

Joaquim Lopes falou sobre bullying, excesso de peso e saúde em entrevista ao canal de Youtube O Mundo Gordelícia, de Mariana Xavier. O ator contou que teve tumores por conta do bullying que sofria por ser gordo.

“Lembro pouco dessa época, porque a gente tem tendência a dar uma bloqueada nos traumas que viveu no passado. Os ensinamentos que tive na vida por conta desses episódios ficaram para sempre”, afirmou no bate-papo. “A violência é tão grande que as vezes você fica sem reação. Ficava sem reação porque não sabia reagir a isso. Para mim, era surreal fazer isso com outro ser humano”, conpletou.

Joaquim, então, relembrou uma campanha que fez em 2017 contra o bullying e falou: “tem aquelas brincadeiras que pessoas imbecis fazem com gordinho, de apertar o peito. Fizeram tanto isso comigo que tive tumor nas duas glândulas mamárias. Tive que fazer cirurgia”, contou.

“Meus pais não faziam muita ideia do que estava rolando. Nem meu irmão. Gente, falem! É tão mais fácil. A gente precisa ter humildade para pedir ajuda”, afirmou.

Confira o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL