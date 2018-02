Jim Carrey não vai a júri por morte de namorada

Reprodução/Quem Jim Carrey e Cathriona White

Leia maisFernanda Young posta foto ousada e desafia censura do Instagram

Jim Carrey não correrá mais o risco de ser responsabilizado pela morte da sua então namorada, Cathriona White. Processo movido por Mark Burton, marido, e a mãe dela, Brigid Sweetman,

Um representante de Carrey disse ao Hollywood Reporter nesta quinta (1) que o caso foi considerado encerrado. A informação já havia sido antecipadas pelo jornal New York Daily News, na quarta.

“Carrey, segundo o processo, teria transmitido três doenças venéreas a Cathriona, que cometeu suicídio em setembro de 2015. Ele ainda teria usado um nome falso para conseguir para ela receitas de remédios que foram consumidos por Cathriona e a levaram à morte”, afirmou a Quem.

Reprodução/YouTube Jim Carrey

“O astro hollywoodiano afirmou em documentos, em outubro do ano passado, que a ex já possuía as DSTs quando se conheceram e que ela que falsificou as receitas médicas para ter acesso aos medicamentos”, completou a publicação.

As caretas de Jim Carrey

1 de 100

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Jim Carrey

Jim Carrey

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Famosos

Plus size, Fani Pacheco faz ensaio sensual

Famosos

Famosos supostamente reptilianos

Famosos

Anitta para Marie Claire

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL