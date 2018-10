Jiboia é capturada em Brasília depois de cinco dias de buscas

Depois de cinco dias de busca, a Polícia Ambiental do Distrito Federal conseguiu capturar a cobra desaparecida em um prédio residencial do bairro de Águas Claras, em Brasília. A serpente – uma jiboia arco-íris – foi pega no térreo de um prédio na noite de ontem (15) depois de ser encurralada pelo morador que viu o animal e acionou os agentes.



Segundo o comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, major José Gabriel de Souza Júnior, os moradores tinham sido alertados que, com a chegada das chuvas, a serpente procuraria um local quente e seco.

“Ela estava se deslocando para o estacionamento, provavelmente buscando o calor de algum motor”, explicou.



As equipes foram acionadas na última quinta-feira (11), quando a cobra apareceu no quarto de um adolescente de 16 anos enquanto ele estudava, no 23º andar do prédio. A jiboia era criada por um morador do 28º andar do prédio. Ele não tinha autorização legal para manter um animal em ambiente doméstico.



“Treinamos o pessoal da portaria, deixamos o material de contenção. No domingo, um lustre mexeu bastante no segundo andar, mas investigamos sem alarmar as pessoas e, ontem, por volta das 21h, ela apareceu no térreo e um morador avisou o batalhão que fica muito próximo ao prédio”, contou.



A serpente vai ser levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama e vai passar por um processo de readaptação ao meio ambiente já que foi criada em cativeiro. Se conseguir se adaptar, será devolvida à natureza. Caso contrário, será enviada para o Zoológico de Brasília.



