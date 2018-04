‘Jesus salvou a minha vida’, diz Justin Bieber no Instagram

(Foto: reprodução/Instagram) Justin Bieber

Justin Bieber aproveitou a Páscoa para fazer uma declaração pública à pessoa que transformou a sua vida: Jesus. Pelo Instagram, o cantor norte-americano de 24 anos, dono dos hits Baby e Sorry, escreveu um texto que mais pareceu um testemunho de fé.

“Jesus mudou a minha vida”, disse ele. “A Páscoa não é sobre um coelho. É um lembrete de que meu Jesus morreu na cruz por meus pecados e depois ressuscitou dos mortos derrotando a morte”, continuou.

“Estou livre da escravidão e da vergonha. Sou filho do Deus Altíssimo e Ele me ama exatamente onde estou, como eu sou, pelo o que sou”, escreveu Bieber, que tem um histórico repleto de polêmicas, encrencas e processos.

No mesmo dia, o cantor também postou fotos usando um óculos de coelhinho, para descontrair um pouco.

Confira o post:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Viu o sol nascer quadrado

Sob acusação de dirigir sob efeito de drogas e álcool, resistir à prisão e dirigir com habilitação vencida, Justin ficou preso por mais de oito horas em Miami, em janeiro de 2014.

Créditos: Reprodução

Sem fotos!

Ele nunca gostou dos paparazzi. Em novembro de 2011, em Londres, ele fez gestos obscenos, gritou com os fotógrafos e protagonizou um escândalo que foi parar nos jornais e sites do mundo inteiro. Teve que ser contido pelos próprios seguranças.

Créditos: Reprodução

Mancadas com bichos

Em março de 2013, o cantor abandonou o macaco-prego Mally após o bicho ter sido apreendido pela alfândega na Alemanha. Ele é mal visto por protetores de animais porque teria abandonado também um hamster e uma cobra. Em janeiro deste ano, surgiu a notícia de que um bailarino do cantor estava fazendo crowdfunding para arrecadar U$ 8 mil para uma cirurgia necessária para curar Todd, um cachorro da raça chow chow que também teria sido abandonado pelo astro.

Créditos: Reprodução

Me segura!

Londres não traz boas lembranças a Biebs. Em 2013, ele brigou com um fotógrafo e gritou: “Vou te matar”.

Créditos: Reprodução

Choque de monstros gatos

Justin Bieber e Orlando Bloom teriam brigado em Ibiza, na Espanha, em julho de 2014. Não se sabe o motivo ao certo. Mas, de acordo com o The Daily Mail, Bieber teria feito um comentário sobre a ex-mulher de Bloom, Miranda Kerr

Créditos: Reprodução

Barbeiragem

Ele foi detido no Canadá após brigar com um grupo de paparazzi em setembro 2014. Na ocasião, ele se envolveu em um acidente enquanto dirigia seu quadriciclo e bateu em uma minivan.

Créditos: Reprodução

Calabasas não te aguenta

Bieber aterrorizou os vizinhos quando morava em Calabasas, na Califórnia. Eles reclamavam que ele dirigia em alta velocidade pelo condomínio com seus carrões e motos e ele chegou a ser processado por jogar ovos na casa de um vizinho, em 2014.

Créditos: Reprodução

Mamãe, quero ser pixador

A passagem pelo Brasil rendeu um processo por pichar muro no Rio

Créditos: Reprodução/Ego

Cosplay de fantasminha

Também na outra vindo ao Brasil, ele tentou sair de uma boate supostamente frequentada por prostitutas fazendo cosplay de fantasma

Créditos: Reprodução/Ego

Boladão

Durante show em São Paulo, ele se irritou com um copo d´água jogado no palco e abandonou o show antes de terminar Baby, a última música do setlist.

Créditos: Reprodução

'Carinho' no fã

Em novembro do ano passado, o astro deu um soco no rosto de um fã que se aproximou quando ele passava de carro, em Barcelona.

Créditos: Reprodução

Menino bom (pero no mucho)

Após um tempo longe de tabloides, ele se envolveu em uma treta em junho do ano passado. Após um jogo de basquete em Cleveland, nos Estados Unidos, ele brigou de soco com um cara na rua.

Créditos: Reprodução

Causando na Austrália

Segundo o The Sidney Morning Herald, a passagem recente de Bieber e sua equipe pela Austrália, causou danos de US$ 30 mil em uma mansão de US$ 20 milhões

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Divulgação

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

