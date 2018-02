Jennifer Lawrence rebate críticas sobre usar vestido decotado no frio: “sexista!”

Reprodução/Instagram Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence não gostou nada de ver as críticas que recebeu por ter usado um vestido decotado na última terça-feira (20).

O diretor do longa e os outros atores usavam pesados casacos por conta do frio, enquanto a estrela usava um longo vestido preto de alça e bastante decotado.

Jennifer usou o Facebook para criticar esses comentários sobre seu vestido. “Uau! Realmente não sei por onde começar nessa história de ‘Jennifer Lawrence usando um vestido revelador no frio’. Isso não é apenas ridículo, como estou extremamente ofendida”, escreveu.

Reprodução/Instagram Jennifer Lawrence

“Esse vestido Versace era fabuloso, você acha que cobriria esse lindo vestido com um casaco e um cachecol? Fiquei ali fora por cinco minutos. Eu teria ficado na neve, porque eu amo moda e essa foi a minha escolha. Isso é sexista, isso é ridículo, isso não é feminismo”, completou.

A atriz ainda continuou, dizendo que as pessoas criam controvérsias por coisas bobas. “Exagerar sobre tudo o que alguém diz ou faz, criando controvérsia sobre coisas bobas, como o que eu escolho ou não usar, não está nos fazendo ir para a frente. Está criando distrações idiotas para problemas reais. Superem! Tudo o que vocês me veem usar é escolha minha. E se eu quero sentir frio, isso também é escolha minha!”, completou.

Fonte: Vírgula UOL