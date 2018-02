Jennifer Aniston abre as portas de sua mansão de R$ 68 milhões

Reprodução A atriz é capa e recheio da revista Architectural Digest

Jennifer Aniston é a capa e o recheio da edição de março da revista de arquitetura Architectural Digest.

A atriz abriu as portas da mansão de US$ 21 milhões (R$ 68 milhões) em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Estar sexy é importante, mas conforto é essensial”, disse sobre seu “mantra” de decoração.

Jennifer divide a casa com o marido, Justin Theroux, e três cachorros. “Adoro aconchego”, afirmou a estrela.

A estrela de ‘Friends’ escolheu a casa de 1965 para viver em 2011.

Fonte: Vírgula UOL