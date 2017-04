Jean garante Vasco preparado para decisão com o Botafogo

Se a construção de um grande time começa por uma solidez defensiva, o Vasco da Gama está no caminho certo. A retaguarda cruzmaltina tem se destacado nas últimas partidas do Campeonato Carioca. A média de gols sofridos do Gigante da Colina caiu para 0,4 desde a chegada de Milton Mendes. O número faz com que o comandante possua o melhor início defensivo desta década.

O excelente rendimento é fruto de um comprometimento tático de todos os jogadores, incluindo os homens de frente. Alguns jogadores, entretanto, possuem papel fundamental na boa fase do sistema defensivo. Um deles é o volante Jean. Contratado junto ao Corinthians no início da temporada, o brasiliense é um dos jogadores que mais executou desarmes no atual edição do Estadual.

– O clima está muito bom. Ele melhorou bastante nas últimas semanas com os resultados positivos. Estamos conseguindo desenvolver dentro de campo tudo que estamos trabalhando durante a semana. O nosso rendimento está sendo melhor a cada jogo, em todos os aspectos. O professor Milton tem falado que nós estamos em fase de construção. Então, nada melhor que evoluir conseguindo resultados. Isso é muito bom – afirmou Jean.

O próximo compromisso do Vasco da Gama na temporada é o clássico contra o Botafogo. Será o segundo encontro entre o Almirante e o Alvinegro nesta temporada. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0, com boas oportunidades para os dois lados. O adversário não deve atuar com sua força máxima em virtude da Libertadores, mas ninguém em São Januário espera facilidade.