Japonês mostra diferença que corte de cabelo pode fazer

Um cabeleireiro japonês ganhou fama repentina nas redes sociais ao mostrar que a forma mais eficaz de transformar a aparência de um homem é um bom corte de cabelo.

Shou Otsuki, é um dos barbeiros da equipe do salão de cabeleireiro L. Dorado, em Tóquio, ficou conhecido com incríveis fotos de seus clientes antes e depois.

A felicidade e a confiança que o novo estilo que Otsuki dá aos seus clientes é a melhor prova de que se você realmente quer agitar as coisas e mudar a sua aparência, marque um corte de cabelo agora!

Fonte: Vírgula UOL