Japão tenta classificação contra a eliminada Polônia

Pela última rodada do Grupo H, as seleções do Japão e da Polônia jogam neste momento, na Arena Volgogrado, em Volgogrado, na Rússia. O time japonês precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final. Eliminada, a Polônia luta somente para não sair da Rússia sem nenhum ponto conquistado.

Com quatro pontos cada um, Japão e Senegal dividem primeira colocação do grupo. No segundo lugar está a Colômbia, com três pontos e precisa vencer o Senegal para prosseguir na Copa do Mundo. A Colômbia e Senegal jogam agora em Samara.

O técnico Akira Nishino escalou a seleção japonesa com: Eiji Kawashima, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji e Yuto Nagatomo; Gaku Shibasaki, Makoto Hasebe, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa e Takashi Inui; Yuya Osako.

O treinador da Polônia, Adam Nawalka, colocou em campo os seguintes jogadores: Fabianski, Lukasz Piszczek, Jan Bednarek e Glik; Kurzawa, Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski e Maciej Rybus; Piotr Zielinski, Grosicki e Robert Lewandowski.

O jogo é apitado por Janny Sikazwe, do Zâmbia. Ele tem como assistentes Jerson dos Santos, de Angola; e Zakhele Siwela, da África do Sul.

