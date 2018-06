O Japão tem agora um trem de alta velocidade temático da Hello Kitty. O empresa West Japan Railway (JR WEst) inaugura no próximo sábado (30), um trem totalmente fantasiado da gatinha que fará a viagem entre Osaka e Fukuoka por três meses.

O primeiro vagão tem lojas com souvenirs e cafés e os outros vagões com assentos enfeitados. Segundo a companhia, o objetivo é aumentar o turismo na parte mais leste do Japão.

Japão inaugura trem temático da Hello Kitty

Trem fará viagem entre Osaka e Fukuoka por três meses

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL