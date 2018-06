Japão abre placar contra Colômbia no início do jogo

A bola já está rolando para Colômbia e Japão e em apenas 3 minutos muita coisa já aconteceu. Em um ataque rápido dos japoneses, Sanchez desviou com o braço uma bola que ia para o gol. O juiz marcou pênalti e expulsou o jogador colombiano. Kagawa foi para a cobrança e fez o primeiro gol do jogo.

Se confirmada, uma vitória japonesa trará algum um alento à população do país, que sofreu ontem com um terremoto que atingiu a cidade de Osaka, matando três pessoas e ferindo mais de 200.

A Colômbia precisará jogar toda a partida com um a menos e deposita suas esperanças de gol no atacante Falcão Garcia, que já esteve entre os melhores do mundo há uns anos, mas anda em baixa nas últimas temporadas.

Principal nome do time na Copa de 2014, James Rodríguez está no banco de reservas.

Fonte: Agência Brasil