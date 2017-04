Janet Jackson mostra o rosto do filho pela primeira vez e ele é uma fofura

Janet Jackson publicou no Twitter uma foto do rostinho do filho pela primeira vez. O menino Eissa é o primeiro filho da irmã de Michael Jackson, que surpreendeu ao aparecer grávida aos 50 anos.

Na legenda da imagem, que Eissa aparece bocejando, ela escreveu: “eu e meu bebê após uma soneca”.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex — Janet Jackson (@JanetJackson) 15 de abril de 2017

Recentemente, Janet Jackson publicou também na rede social que se separou do empresário Wissam Al Mana. Eles mantinham uma relação desde 2012. Eissa, filho do casal, nasceu em janeiro.

Fonte: Vírgula UOL