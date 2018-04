Janelle Monáe lança clipe vestindo ‘calça vagina’ para música Pynk

Hit foi considerado “monólogo da vagina” pelo The Guardian

O clipe da nova música de Janelle Monáe, Pynk, promete chamar a atenção. Nas imagens, a cantora aparece vestindo uma calça rosa que imita o formato de uma vagina. Janelle e um grupo de mulheres fazem coreografia exibindo a calça com os grandes lábios.

“Rosa como dentro da sua… baby” é parte da letra da música. Dirigido por Emma Westernberg, o clipe foi considerado pelo The Guardian um “monólogo da vagina”.

Show de Janelle Monáe no Palco Mundo

Créditos: THYAGO ANDRADE /PHOTO RIO NEWS

