Jacaré invade aeroporto de Orlando e causa atraso em voo

Incidente foi filmado por passageiro

Um jacaré solto no aeroporto internacional de Orlando causou alvoroço na segunda-feira (11) e atraso em um voo da Spirit Airlines. O passageiro Anthony Verladi contou em entrevista ao Independent que avistou o réptil assim que o avião em que ele estava pousou. A aeronave teve que aguardar o jacaré deixar a pista e uma equipe para garantir que ele não voltasse à pista.

Leia maisPeixe ‘mutante’ com cabeça de pombo é fisgado na ChinaPouso forçado: voo para Ibiza tem boneca inflável e bagunça

Uma porta-voz do aeroporto informou que apesar de a região do aeroporto ser cercada por água, incidentes como esse não são comuns. O passeio do jacaré pela pista de pouso e decolagem não afetou outros voos. Segundo um estudo feito em 2009 pela Universidade Purdue, incidentes em aeroportos envolvendo animais selvagens são frequentes em 10 aeroportos de Indiana, custam mais de US$ 500 mil por ano ( aproximadamente R$ 1,8 milhão) e são responsáveis por 350 mortes de pessoas.

Fonte: Vírgula UOL