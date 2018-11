Jacaré atravessa na faixa de pedestres em Cuiabá

Um jacaré foi flagrado atravessando a rua em uma faixa de pedestre de Cuiabá, Mato Grosso. Logo a história viralizou nas redes sociais e a galera ficou impressionada com tamanha consciência no trânsito, dizendo que o animal é mais educado que muita gente.

O bicho foi filmado atravessando a avenida Doutor Hélio Ribeiro, no Centro Político Administrativo, em frente ao Parque das Águas.

A história aconteceu na sexta (16) depois que uma chuva que atingiu a capital mato-grossense. Quando chove, os bichos podem se deslocar por desorientação ou para procurar outro rio ou lago.

Nenhum pedido de resgate ou sobre o jacaré foi feito para o Corpo de Bombeiros. Desconfia-se que ele viva na região da lagoa Paiaguás. Avistamentos de jacarés são comuns na região.

Veja nossa galeria com os maiores jacarés do mundo:

#1

Créditos: Reprodução

#2

Créditos: Reprodução

#3

Créditos: Reprodução

#4

Créditos: Reprodução

#5

Créditos: Reprodução

#6

Créditos: Reprodução

#7

Créditos: Reprodução

#8

Créditos: Reprodução

#9

Créditos: Reprodução

#10

Créditos: Reprodução

#11

Créditos: Reprodução

#12

Créditos: Reprodução

#13

Créditos: Reprodução

#14

Créditos: Reprodução

#15

Créditos: Reprodução

Jacaré, do É o Tchan

Créditos: Reprodução/vídeo

Fonte: Vírgula UOL