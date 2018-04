Já preso, Dado Dolabella é alvo de outro mandado de prisão

As coisas não estão fáceis pro lado de Dado Dolabella. Ele já está preso há quase dois meses em São Paulo, por dever R$196 mil reais de pensão alimentícia a um de seus três filhos. Agora, um novo mandado de prisão contra o ator foi expedido, dessa vez por conta do não cumprimento de normas do processo movido pela ex-mulher do ator, Viviane Sarahyba.

Em 2014, ele foi condenado a dois meses e meio de prisão em um processo por dano e injúria, por ter ofendido a ex e riscado o carro dela. Entretanto, a pena em regime fechado foi suspensa caso Dolabella assistisse a palestras sobre violência doméstica e fizesse serviços comunitários. Como ele descumpriu o acordo, e não ofereceu justificativas ao juízo, apesar de ter sido intimado três vezes, o novo decreto de prisão foi expedido.

Primeiramente, ele seria em regime aberto, mas a juíza Ana Paula Delduque, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Jacarépagua, no Rio de Janeiro, enviou carta precatória para São Paulo, onde ele está preso atualmente, pedindo que ele cumpra a pena em regime fechado. A defesa de Dado já pediu reconsideração da prisão, que foi negada.

Fonte: Vírgula UOL