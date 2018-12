Já ouviu falar em Brocolatte? Café com brócolis auxilia nutrição

Já pensou em experimentar um café com brócolis?! Bem, os cientistas da CSIRO, na Austrália, garantem que a opção é nutritiva e ainda evita o desperdício de alimentos.

Pesquisadores criaram um pó composto de brócolis fora dos padrões aceitados pelos mercados, que seriam desperdiçados. Para se ter uma ideia, duas colheres de sopa do pó seriam equivalentes a uma porção de brócolis.

Um café em Melbourne foi o primeiro a experimentar criar um latte com brócolis recentemente. Mas o pó também pode ser usado para fazer smoothies, sopas e outros alimentos.

Quem aí experimentaria?!

Fonte: Vírgula UOL