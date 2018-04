Já ouviu falar das ‘fazenda de baratas’ na China? É um negócio promissor

Insetos são criados para gastronomia e indústria farmacêutica

No Brasil, as baratas são insetos que provocam asco e que geralmente terminam embaixo das solas de chinelos, quando decidem aparecer na casa dos brasileiros. Mas na Ásia a história é outra. Há tempos que baratas são criadas para a alimentação de moradores da China, Tailândia e outros países do continente. Segundo a BBC, as “fazendas de baratas” são um negócio de sucesso e abastecem a indústria gastronômica e farmacêutica.

Em Xichang, uma cidade no sudoeste da China, funciona uma fazenda com produção de seis bilhões de baratas por ano destinadas à elaboração de um líquido medicinal chinês. O medicamento é usado para tratar problemas no estômago e respiratórios. As baratas são trituradas para a produção do remédio.

Nos criadouros, as baratas ficam em prateleiras em um ambiente quente e escuro. Elas recebem comida e água.

Um salão de Melbourne, na Austrália, está oferecendo para suas clientes unhas acrílicas com carcaças de pequenas criaturas mortas, como joaninhas, aranhas, cavalos-marinhos, escorpiões, asas de borboletas e até peles de cobras.

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL