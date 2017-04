Já imaginou um drone com uma câmera de 100 megapixel? Ele já existe

Cada vez mais populares entre entusiastas de filmagem e fotografia, os drones têm ganhado espaço maiores nas lojas e fabricantes do segmento. Tanto que DJI e Hasselblad juntaram dois de seus equipamentos para montar um drone pra lá de invejável.

As empresas reuniram o drone M600 Pro, da DJI, com a câmera H6D-100c, da Hasselblad, montando a primeira plataforma aérea de filmagem com um sensor de 100 megapixel. Embora a experiência entre as duas companhias possa saltar aos olhos dos filmmakers, nenhuma das duas ainda se pronunciou sobre o preço desse setup.

“A combinação do drone M600, H6d-100c e o gimbal Ronin-MX juntam a tecnologia e experiência de cada empresa para criar uma ferramenta sem precedentes com um nível de precisão apurado para imagens aéreas”, disse o comunicado oficial da DJI.

“Especialistas em drones podem controlar a câmera usando o próprio aplicativo DJI GO para capturar imagens de paisagens e possibilidades infinitas para profissionais vanguardistas”, completou.

Esta é a segunda colaboração entre DJI e Hasselblad, que já haviam se juntado em julho de 2016 para adaptar a câmera A5D em um drone.

O lançamento oficial deste drone de 100 megapixels deve acontecer ainda neste ano. O preço, ainda não anunciado, deve ser pra lá de salgado: M600 Pro – US$ 5 mil, Ronin-MX US$ 1,6 mil e a H6D-100c custa por volta de US$ 33 mil, somente o corpo.

Divulgação

Fonte: Vírgula UOL