“Já fui casada com garota de programa”, diz Pepê, dupla de Neném

Pepê

Pepê, dupla de Neném, relembrou um período em que se separou da mulher, Thalyta Santos. Na época, ela foi acusada de trair a esposa com uma garota de programa.

“Fui ao Rio de Janeiro, comecei a conversar com uma pessoa e ela rastreou meu telefone e pegou. Ela queimou todas as minhas roupas. Não tive nem contato de beijar, mas para mim foi como se fosse uma traição. Ficamos um mês e meio separadas. Passou, pedi perdão”, disse a cantora, durante participação no Superpop.

Pepê, a mulher e os filhos

Logo em seguida, Pepê fez uma revelação. “Já fui casada com uma menina que era garota de programa, há dez anos. A gente pensou em constituir família. Ela saiu dos programas, não quero isso para a minha vida”, disse.

Fonte: Vírgula UOL