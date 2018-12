Já conhece o Coxintone? Loja inventa o panetone de coxinha

No Brasil, tudo vira coxinha. Inclusive, o panetone. Nada de frutas cristalizadas ou chocolate. A loja Fátima Salgados, de Curitiba, inventou o Coxintone.

Leia maisJá ouviu falar em Brocolatte? Café com brócolis auxilia …Mãe gasta quase R$ 9 mil com presentes de Natal para dois filhos

O prato é um coxinha de 1,5kg feito de massa de batata e com cobertura de bacon. No recheio, tem as opções brócolis, frango, frango com cheddar, frango com catupiry. A unidade sai por R$ 35.

Apesar da novidade, esta não é a primeira vez que a loja de salgados inventa moda. Para o Dia dos Namorados, fez coxinha de coração. A Páscoa não passou em branco com coxinha embalada como ovo de chocolate. Tem também os temáticos buquê e bolo de coxinha.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Coxinhas

Loja e,m Curitiba cria coxinhas temáticas para datas comemorativas

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Carla Perez mostra mansão na Bahia

Melhores sorvetes de Nova York

Casa Cor 2018

Mais galerias

Carla Perez mostra mansão na Bahia

Melhores sorvetes de Nova York

Casa Cor 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1298856’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL