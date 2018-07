J.K. Rowling zoa Donald Trump no Twitter e responde fã que a criticou por isso

JK Rowling

J.K. Rowling fez uma baita zoeira com o presidente norte-americano Donald Trump no Twitter, depois que ele cometeu um erro gramatical no mesmo tweet em que falava estar “muito orgulhoso com sua habilidade na escrita”, já que “escreveu muitos livros que foram sucesso de venda”.

Trump trocou “pore” (despejar) por “pour” (estar de olho), o que deixou a mensagem esquisita e levou Rowling a fazer comentários irônicos, como que Trump, de fato, ser o “melhor escritor do mundo”.

‘pour’ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 3 de julho de 2018

Um fã não gostou nada da zoeira e disse que estava desapontado com Rowling, ameaçando até queimar toda sua coleção de livros de Harry Potter.

“Querido, se você leu tudo de Harry Potter e achou que a autora iria apoiar um fanfarrão autoritário, que é tão burro até para notar o quão burro ele é, queime tudo. Eu também farei”, afirmou.

Sweetheart, if you read the whole of Harry Potter and thought the author would support an authoritarian braggart who’s too dumb to know how dumb he is, burn away. And so will I. pic.twitter.com/6U9PNqx0rK

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 3 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL