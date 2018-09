J.K. Rowling responde críticas sobre a escolha “racista” de atriz que vive Nagini

Nagini

J.K. Rowling respondeu as críticas da escolha da atriz que vive a personagem Nagini em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

No trailer recém-divulgado, Claudia Kim aparece como Nagini em forma humana, anos antes dela se tornar a cobra de Lord Voldemort.

Porém, muita gente está considerando a escolha racista, por colocar uma asiática no papel de uma mulher amaldiçoada, futura escrava de Voldemort.

“Eu sinto que isso é um problema quando brancos querem diversificar suas histórias e não perguntam à pessoas de cor como fazer isso. Então eles não fazem conexão nenhuma entre Nagini e uma mulher asiática que posteriormente vira um pet de homem branco. Então eu vou dizer isso agora. Essa merda é racista”, disse a escritora Ellen Oh.

Outra fã ainda afirmou: “Ouça Joanne, nós entendemos, você não incluiu representatividade o suficiente quando escreveu os livros. Mas, de repente, fazer Nagini ser uma mulher coreana é um lixo. Representatividade como algo para ganhar mais pontos não é uma boa representação”.

J.K. Rowling explicou em seu Twitter a escolha da atriz. “The Naga é uma cobra mística da mitologia Indonésia, daí o nome Nagini. Elas são às vezes descritas como seres com asas, ou metade humanos, metade cobras. Na Indonésia, há vários grupos étnicos, como japoneses, chineses e Betawi. Tenha um dia ótimo”, afirmou.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald estreia no dia 15 de novembro deste ano.

Fonte: Vírgula UOL