J.K. Rowling diz que ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’ não deve ter continuação

J.K. Rowling conseguiu mais um sucesso com Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que estreou batendo recordes na Broadway, após um tremendo sucesso em Londres.

Porém, a escritora afirmou que não deve haver uma continuação da peça que mostra Harry e seu filhos. “Acho que em termos de avançar a história, nós realmente contamos a trama que eu, no fundo da minha mente, queria contar”, afirmou para a Variety.

“Acho que é bastante óbvio, no epílogo do sétimo livro, que Alvo é o personagem que me interessa. E acho que fizemos justiça à história. Então, acho que empurrá-la para os netos de Harry seria cínico, e eu não estou interessada em fazer isso”, completou.

Tatuagens mágicas

Esses ‘potterheads’ foram além e tatuaram o amor pela saga ‘Harry Potter’.

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL