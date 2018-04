J Balvin: “Rihanna não é uma mulher pra casar, é pra curtir muito”

J. Balvin participou de canal no Youtube

Leia maisAtriz de “O Outro Lado do Paraíso” posa nua para projeto …Seguidor insinua romance de Anitta com J Balvin e cantora rebate

J. Balvin participou de uma brincadeira no canal do youtuber português SirKazzio.

O colombiano fez a tag Casa, Mata ou Beija. Em determinado ponto, ele precisou escolher o que faria com Jeon, Drake e Rihanna. E foi aí que a coisa desandou!

J. Balvin em canal de Youtube

“Rihanna não é uma mulher para casar, é para curtir muito”, afirmou J.Balvin.

Confira o vídeo aqui:

Fonte: Vírgula UOL